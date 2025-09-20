Visites-présentations de l’orgue de l’église Saint-Antoine Loches

Visites-présentations de l’orgue de l’église Saint-Antoine Loches samedi 20 septembre 2025.

Visites-présentations de l’orgue de l’église Saint-Antoine

Place de Mazerolles Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 14:45:00

Date(s) :

2025-09-20

Visites-présentations de l’orgue de Saint-Antoine de Loches par deux organistes.

15 pers. max. par visite, sur réservation.

Visites-présentations de l’orgue de Saint-Antoine de Loches par deux organistes.

15 pers. max. par visite, sur réservation. .

Place de Mazerolles Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 info@loches-valdeloire.com

English :

Organ tours of Saint-Antoine de Loches by two organists.

15 pers. max. per visit, by reservation.

German :

Besichtigungen und Präsentationen der Orgel von Saint-Antoine de Loches durch zwei Organisten.

max. 15 Pers. pro Besuch, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Visite e presentazioni dell’organo di Saint-Antoine de Loches da parte di due organisti.

15 persone al massimo per visita, su prenotazione.

Espanol :

Visitas y presentaciones del órgano de Saint-Antoine de Loches a cargo de dos organistas.

15 personas máx. por visita, previa concertación.

L’événement Visites-présentations de l’orgue de l’église Saint-Antoine Loches a été mis à jour le 2025-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire