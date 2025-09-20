Visites-présentations de l’orgue de l’église Saint-Antoine Loches
Visites-présentations de l’orgue de l’église Saint-Antoine
Place de Mazerolles Loches Indre-et-Loire
Visites-présentations de l’orgue de Saint-Antoine de Loches par deux organistes.
15 pers. max. par visite, sur réservation.
Place de Mazerolles Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 info@loches-valdeloire.com
English :
Organ tours of Saint-Antoine de Loches by two organists.
15 pers. max. per visit, by reservation.
German :
Besichtigungen und Präsentationen der Orgel von Saint-Antoine de Loches durch zwei Organisten.
max. 15 Pers. pro Besuch, Reservierung erforderlich.
Italiano :
Visite e presentazioni dell’organo di Saint-Antoine de Loches da parte di due organisti.
15 persone al massimo per visita, su prenotazione.
Espanol :
Visitas y presentaciones del órgano de Saint-Antoine de Loches a cargo de dos organistas.
15 personas máx. por visita, previa concertación.
