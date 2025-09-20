Visites privilégiées du cœur de l’ancien espace abbatial Abbatiale Saint-Géraud Aurillac

Visites privilégiées du cœur de l’ancien espace abbatial Samedi 20 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Abbatiale Saint-Géraud Cantal

Nombre de places limité

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Avec l’aménagement récent du quartier Saint-Géraud, un nouvel espace de promenade et de rencontre s’ouvre aux habitants d’Aurillac, un lieu historique où reposent les vestiges d’une abbaye millénaire.

Réservez votre visite flash pour (re)découvrir l’histoire de l’abbaye Saint-Géraud, et explorer le site !

info + : À partir de 20h, le cœur d’îlot sera magnifié par une scénographie lumineuse.

L'église abbatiale ne conserve plus, de l'époque romane et du XIIIe siècle, que des soubassements : l'édifice a été complètement remanié au XVe siècle. Aux XIIe et XIIIe siècles, l'édifice comportait une nef de trois travées précédée d'un porche avec clocher , un transept orné de deux chapelles orientées , un chœur à chevet probablement carré, avec déambulatoire. Aux XIIIe et XIVe siècles, deux chapelles furent ajoutées au croisillon nord , les chapelles du transept furent agrandies et modifiées, et trois chapelles furent construites au chevet. Les voûtes furent commencées, en remplacement des charpentes. Aux XVe et XVIe siècles, les fenêtres furent en partie refaites, et les voûtes terminées. Les premières travées de la nef sont précédées par une façade et un clocher moderne, oeuvre de Lassus et Lisch en 1868, l'ancien clocher ayant été renversé à la Révolution. Le clocher est resté inachevé, et ses sculptures sont épannelées.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Aurillac_C.Genot