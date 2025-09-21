Visites salle des mariages et galerie de portraits Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas Briançon

Visites salle des mariages et galerie de portraits Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Logée dans l’ancienne maison curiale, bâtie à proximité de la collégiale, la salle des mariages vous ouvrira ses portes. L’occasion de découvrir ce lieu historique et la galerie de portraits qu’il abrite.

Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas Place du Temple, 05100 Briançon, France Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492202949 https://www.serre-chevalier.com/fr/activites/patrimoine-visites-guidees/collegiale-dame-saint-nicolas Église construite de 1705 à 1718 sur les plans de Vauban, chargé de reconstruire les fortifications de Briançon, et consacrée en 1726. La première église paroissiale aurait été détruite en 1692 au moment de l’invasion des armées de Savoie ou lors des l’édification des nouvelles fortifications parce qu’elle en gênait le tracé. Église érigée en collégiale en 1746.

Journées européennes du patrimoine 2025

