Visites Secrètes EDF Centrale Nucléaire Belleville-sur-Loire

Belleville-sur-Loire Cher

Début : 2025-07-18 09:00:00

fin : 2025-08-20

Dans le département du Cher et à la limite des départements du Loiret, de la Nièvre et de l’Yonne, la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire possède 2 réacteurs de 1 300 MWe chacun, en service depuis 1987 et 1988.

Découvrez la production d’électricité d’origine nucléaire à travers leurs installations, où vous parcourez la salle des machines et découvrez le simulateur de la salle de commande d’un réacteur.

Bien entendu, une centrale de production d’électricité n’est pas un lieu comme les autres. Des protocoles de sécurité très stricts s’y appliquent. Aussi, vous devrez vous inscrire au plus tard 5 semaines avant la date de la visite, en fournissant Nom, Prénom, date et lieu de naissance, copie recto-verso

d’une pièce d’identité en cours de validité + recto carte vitale 4 .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15

