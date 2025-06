Visites sonores à la ferme du Rougequeue Ferme de rougequeue Châteauneuf-sur-Isère 22 juin 2025 07:00

Drôme

Visites sonores à la ferme du Rougequeue Ferme de rougequeue 1385 Route de Perouiller Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Venez écouter le vivant dans les espaces agricoles accompagnés de paysans et naturalistes passionnés.

.

Ferme de rougequeue 1385 Route de Perouiller

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 05 65 52 fermedurougequeue@gmail.com

English :

Come and listen to the living world in agricultural areas, accompanied by passionate farmers and naturalists.

German :

Lauschen Sie in Begleitung von begeisterten Bauern und Naturforschern den Lebewesen in landwirtschaftlichen Gebieten.

Italiano :

Venite ad ascoltare cosa succede nei terreni agricoli, accompagnati da agricoltori e naturalisti appassionati.

Espanol :

Venga a escuchar lo que ocurre en las tierras de labranza, acompañado por apasionados agricultores y naturalistas.

L’événement Visites sonores à la ferme du Rougequeue Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-16 par Valence Romans Tourisme