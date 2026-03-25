Visites Spectacles : découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu Visites Spectacles Paris
Visites Spectacles : découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu Visites Spectacles Paris samedi 28 mars 2026.
Visites Spectacles : découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu Visites Spectacles Paris 28 mars – 27 décembre Visites-Spectacles : 25€ adulte, 23€ tarif réduit, 20€ pour -18 ans
Visites-Enquêtes : 21€ adulte, 20€ tarif réduit, 17€ pour -18 ans
Visites contées / guidées : 32€ adulte, 30€ tarif réduit, 27€, pour – 18 ans (entrée incluse)
Et si les rues de Paris devenaient une scène de théâtre à ciel ouvert ? Avec Visites Spectacles, la capitale se transforme en véritable décor vivant où histoire, comédie et mystère prennent vie.
**Un concept immersif entre théâtre et visite guidée**
Avec Visites Spectacles, vous ne suivez pas simplement un guide… vous entrez dans une histoire.
Des comédiens professionnels, en costume, vous entraînent dans un scénario captivant à travers les rues de Paris. Chaque quartier devient un décor, chaque monument une scène, et chaque visite une véritable aventure.
Le résultat ? Une immersion totale où l’on apprend en s’amusant, dans une ambiance vivante et interactive.
**Plusieurs formats pour vivre l’expérience**
Visites Spectacles propose différentes façons de découvrir Paris :
• Visites-Spectacles : une véritable pièce de théâtre en plein air
• Visites-Enquêtes : menez l’enquête aux côtés d’un comédien
• Visites Contées : laissez-vous transporter par des récits fascinants
Chaque parcours vous fait explorer un quartier emblématique ou plus secret de Paris, tout en vivant une histoire unique et immersive.
**Des scénarios variés dans les plus beaux quartiers de Paris**
Parmi les expériences proposées :
• L’intrigue des passages couverts
• Le secret de Notre-Dame
• Enquête au Père Lachaise
• Aventure au musée d’Orsay
• La magie du Marais
Chaque visite vous plonge dans un univers différent, entre histoire, légendes et théâtre.
Et comme pour vos autres activités : les scénarios peuvent évoluer selon les dates, pour offrir une expérience renouvelée à chaque participation.
**Des visites régulières toute l’année**
Les visites sont proposées régulièrement, notamment le week-end, avec plusieurs créneaux selon les parcours.
**Sessions tout au long de l’année**
**Horaires variables selon les scénarios (souvent en journée ou début d’après-midi)**
Chaque visite dure environ 1h30 à 2h, pour une immersion complète dans l’histoire et le spectacle
**Pourquoi choisir Visites Spectacles ?**
Participer à une visite spectacle, c’est :
• Vivre une expérience immersive unique
• Découvrir l’histoire de Paris autrement
• Partager un moment convivial et original
• Être surpris à chaque coin de rue
Prêt à vivre Paris comme un spectacle ?
Que vous soyez curieux, amateur d’histoire ou simplement à la recherche d’une activité originale à Paris, Visites Spectacles vous promet une aventure inoubliable.
Laissez-vous guider… et entrez dans l’histoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-27T17:00:00.000+01:00
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lola@visites-spectacles.com https://www.visites-spectacles.com/ +33749403441
Visites Spectacles 20 passage Saint-Sébastien Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris
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