Visites sur le pouce au cœur de l’exposition temporaire Musée Alice Taverne Musée Alice Taverne Ambierle

Visites sur le pouce au cœur de l’exposition temporaire Musée Alice Taverne

Musée Alice Taverne 89 rue de la Grye Ambierle Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Entre contraintes et ingéniosité, découvrez comment la guerre transforme le quotidien. Visites sur le pouce dans l’exposition pour entrevoir le rôle du gazogène, des tickets de rationnement et des Chantiers de Jeunesse.

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Musée Alice Taverne 89 rue de la Grye Ambierle 42820 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 65 60 99 aurelie.animat@gmail.com

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English :

Between constraints and ingenuity, discover how war transformed everyday life. Visit the exhibition on the go to get a glimpse of the role of the gas generator, ration coupons and Chantiers de Jeunesse.

L’événement Visites sur le pouce au cœur de l’exposition temporaire Musée Alice Taverne Ambierle a été mis à jour le 2026-03-23 par Roannais Tourisme