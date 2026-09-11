Visites sur l’histoire et l’architecture de la collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption, RDV Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, Dammartin-en-Goële

Informations pratiques

Visites sur l’histoire et l’architecture de la collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 RDV Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Seine-et-Marne

Dans la limite des places disponibles – réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption fut construite en 1480 sur les ruines d’une ancienne église à l’initiative d’Antoine de Chabannes, comte de Dammartin. Sa dépouille y fut déposée en 1488. L’édifice fut réaménagé au cours du XVIIIe siècle avec un décor intérieur de qualité exceptionnelle. La collégiale, qui abrite de belles œuvres d’art, a fermé ses portes depuis de nombreuses années car elle requiert d’importants travaux de restauration. En lien avec le thème national « patrimoine en péril », ces visites seront l’occasion d’aborder les enjeux de préservation de ce monument historique.

La visite vous permettra d’entrer dans l’édifice qui n’est que partiellement accessible.

Visite proposée par le service Patrimoines de Roissy Pays de France en partenariat avec la Ville de Dammartin-en-Goële.

A partir de 12 ans.

RDV parvis de la collégiale Notre-Dame de l’Assomption, rue de l’Hôtel-Dieu

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Visite commentée patrimoine architectural Dammartin-en-Goële

Direction Culture et patrimoine / Roissy Pays de France