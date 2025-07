Visites théâtralisées à Soultz Sur les pas d’Auguste Gasser Soultz-Haut-Rhin

Explorez l’ancien château seigneurial de Soultz à travers une visite théâtralisée captivante. D’un étage à l’autre, plongez dans l’histoire de la ville en suivant les pas d’Auguste Gasser, historien passionné et auteur du Livre d’Or de la Ville de Soultz. Une immersion vivante et originale au cœur du patrimoine local.

Cet été, les murs de l’ancien château seigneurial de Soultz reprennent vie grâce à des visites théâtralisées inédites. Suivez les guides-comédiens à travers les étages de ce bâtiment emblématique et plongez dans les grandes heures de la ville, entre anecdotes, scènes vivantes et découvertes patrimoniales.

Au cœur du parcours la figure fascinante d’Auguste Gasser, historien local du XIXe siècle, passionné par sa ville et auteur du célèbre Livre d’Or de la Ville de Soultz. Sa plume érudite et son regard de témoin privilégié guideront les visiteurs à travers les époques, entre mémoire et imagination.

Une expérience vivante, ludique et enrichissante, à partager en famille ou entre amis. .

1 Rue du Kageneck Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 02 22 musee.bucheneck@soultz68.fr

English :

Explore the former château of Soultz on a captivating theatrical tour. Follow in the footsteps of Auguste Gasser, passionate historian and author of the Livre d?Or de la Ville de Soultz. A lively and original immersion in the heart of local heritage.

German :

Erkunden Sie das ehemalige herrschaftliche Schloss von Soultz im Rahmen einer fesselnden Theaterführung. Tauchen Sie von einem Stockwerk zum anderen in die Geschichte der Stadt ein und folgen Sie den Schritten von Auguste Gasser, einem leidenschaftlichen Historiker und Autor des Goldenen Buchs der Stadt Soultz. Ein lebendiges und originelles Eintauchen in das lokale Kulturerbe.

Italiano :

Esplorate l’antico castello signorile di Soultz con un’avvincente visita teatrale. Da un piano all’altro, immergetevi nella storia della città seguendo le orme di Auguste Gasser, storico appassionato e autore del Livre d’Or de la Ville de Soultz. Un modo vivace e originale per immergersi nel cuore del patrimonio locale.

Espanol :

Explore el antiguo castillo señorial de Soultz en una cautivadora visita teatralizada. De una planta a otra, sumérjase en la historia de la ciudad siguiendo los pasos de Auguste Gasser, apasionado historiador y autor del Livre d’Or de la Ville de Soultz. Es una forma animada y original de sumergirse en el corazón del patrimonio local.

