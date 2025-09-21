Visites théâtralisées : Attention, rien ne va plus ! Banque de France de Coulommiers Coulommiers

Visites théâtralisées : Attention, rien ne va plus ! Banque de France de Coulommiers Coulommiers dimanche 21 septembre 2025.

Visites théâtralisées : Attention, rien ne va plus ! Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30 Banque de France de Coulommiers Seine-et-Marne

Gratuit, dans la limite des places disponibles, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Trois comédiennes vous entraînent dans une visite théâtralisée déjantée, mais historiquement correcte, parcourant les 100 ans de la Banque de France de Coulommiers ! Scènes historiques, drames artistiques, kidnapping et braquage, soudoiement du public, enquête, petite chansonnette, tout y passe pour que la célébration de ce centenaire, organisée par la (fausse) agence événementielle Flop & Hop, soit à la hauteur de l’événement.

Par la Compagnie Mystère Bouffe – Mise en scène : Natalie Schaevers

Banque de France de Coulommiers 64 rue Bertrand Flornoy 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 03 88 09 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpb-tourisme.fr »}]

Trois comédiennes vous entraînent dans une visite théâtralisée déjantée, mais historiquement correcte, parcourant les 100 ans de la Banque de France de Coulommiers ! Scènes historiques, drames et du…

Paris, Archives de la Banque de France