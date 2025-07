Visites théâtralisées au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras

Visites théâtralisées au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras samedi 19 juillet 2025.

Visites théâtralisées au Haras national du Pin

Lieu-dit Le Haras du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-07-19

Suivez les artistes dans les méandres du Haras du Pin, et laissez-vous surprendre par des visites théâtrales qui vous narreront avec dynamisme et humour les anecdotes qui ont égaillé les allées multi-séculaires de ce lieu unique.

Bienvenue dans un savant mélange de comédie et de démonstration équestre, où l’on découvre en s’amusant, où l’on s’amuse en découvrant.

H comme Histoires, H comme Humour, H comme Haras !

Les week-ends à partir du samedi 19 juillet 2025 jusqu’au dimanche 17 août.

Départ de la visite prévu à 14h.

Suivez les artistes dans les méandres du Haras du Pin, et laissez-vous surprendre par des visites théâtrales qui vous narreront avec dynamisme et humour les anecdotes qui ont égaillé les allées multi-séculaires de ce lieu unique.

Bienvenue dans un savant mélange de comédie et de démonstration équestre, où l’on découvre en s’amusant, où l’on s’amuse en découvrant.

H comme Histoires, H comme Humour, H comme Haras !

Les week-ends à partir du samedi 19 juillet 2025 jusqu’au dimanche 17 août.

Départ de la visite prévu à 14h. .

Lieu-dit Le Haras du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

English : Visites théâtralisées au Haras national du Pin

Follow the artists through the meanders of the Haras du Pin, and let yourself be surprised by theatrical tours that will tell you, with dynamism and humor, the anecdotes that have brightened up the multi-secular alleys of this unique place.

Welcome to a clever blend of comedy and equestrian demonstration, where discovering is fun, and having fun is discovering.

H for Histoires, H for Humour, H for Haras!

Weekends from Saturday, July 19, 2025 to Sunday, August 17.

Tours depart at 2pm.

German :

Folgen Sie den Künstlern in die Windungen des Haras du Pin und lassen Sie sich von den theatralischen Führungen überraschen, die Ihnen mit Dynamik und Humor die Anekdoten erzählen, die die jahrhundertealten Alleen dieses einzigartigen Ortes belebt haben.

Willkommen zu einer gelungenen Mischung aus Komödie und Reitvorführung, bei der man mit Spaß entdecken und mit Entdeckungen amüsieren kann.

H wie Geschichten, H wie Humor, H wie Gestüt!

An den Wochenenden ab Samstag, dem 19. Juli 2025, bis Sonntag, dem 17. August.

Beginn der Besichtigung um 14 Uhr.

Italiano :

Seguite gli artisti nei meandri dell’Haras du Pin e lasciatevi sorprendere dalle visite teatralizzate che vi racconteranno, con dinamismo e umorismo, gli aneddoti che hanno rallegrato i vicoli secolari di questo luogo unico.

Benvenuti in una sapiente miscela di comicità e dimostrazione equestre, dove la scoperta è divertimento e il divertimento è scoperta.

H come Storie, H come Umorismo, H come Stallone!

Fine settimana da sabato 19 luglio 2025 a domenica 17 agosto.

Le visite partono alle 14.00.

Espanol :

Siga a los artistas por los meandros del Haras du Pin y déjese sorprender por los recorridos teatralizados que le contarán, con dinamismo y humor, las anécdotas que han alegrado las callejuelas centenarias de este lugar único.

Bienvenido a una inteligente mezcla de comedia y demostración ecuestre, donde descubrir es divertirse, y divertirse es descubrir.

¡H de Historias, H de Humor, H de Yeguada!

Fines de semana del sábado 19 de julio de 2025 al domingo 17 de agosto.

Las visitas salen a las 14.00 h.

L’événement Visites théâtralisées au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2025-06-28 par Haras national du Pin