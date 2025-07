Visites Théâtralisées au Musée de la Cavalerie Saumur

Visites Théâtralisées au Musée de la Cavalerie

Place Charles de Foucauld Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-07-25 19:00:00

fin : 2025-08-23 20:00:00

2025-07-25

Pendant les vacances d’été, voyagez dans le temps au musée de la Cavalerie avec des visites guidées théâtralisées pour toute la famille !

Aventure, panache, fêtes somptueuses, intrigues et grandes figures… L’histoire de la Cavalerie n’a rien à envier aux plus belles épopées ! Cet été, le musée de la Cavalerie propose à ses visiteurs une immersion vivante et captivante dans les siècles de gloire du cheval militaire. Les comédiens et comédiennes de l’association Le Trésor des Ducs d’Anjou feront revivre, en costume, les moments les plus marquants de cette fresque historique.

Venez découvrir les joutes chevaleresques du roi René, le premier Carrousel de Saumur, la capture par la cavalerie française d’une flotte de navires de guerre piégée dans une mer gelée ou encore la quête d’une musicienne qui rencontra l’amour en cherchant à Saumur la trace d’un compositeur…

Dans le même scénario que celui proposé à Noël, deux nouvelles séquences inédites viennent enrichir le spectacle

Une scène historique originale spécialement conçue pour cette édition estivale le sauvetage des chevaux de l’Ecole de Vienne en pleine Seconde Guerre mondiale.

Un tableau dansé qui mêle élégance, émotion et tradition équestre.

L’histoire saumuroise et celle du monde se mêlent dans cette création artistique d’Aurélie de Russé, soutenue par la ville de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Du 25/07 au 23/08/2025 le vendredi et samedi de 19h à 20h. .

Place Charles de Foucauld Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 69 23

English :

During the summer vacations, travel back in time at the Musée de la Cavalerie with theatrical guided tours for the whole family!

German :

Begeben Sie sich während der Sommerferien im Musée de la Cavalerie auf eine Zeitreise mit theatralischen Führungen für die ganze Familie!

Italiano :

Durante le vacanze estive, fate un viaggio nel tempo al Musée de la Cavalerie con visite guidate drammatizzate per tutta la famiglia!

Espanol :

Durante las vacaciones de verano, viaje en el tiempo en el Museo de la Caballería con visitas guiadas teatralizadas para toda la familia

