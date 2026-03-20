Visites théatralisées Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Visites théatralisées

Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Découvrez l’histoire de Troglodytes & Sarcophages à travers des visites théâtralisées de 45 minutes avec les Conteurs de Logres.

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Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 24 95 troglo-sarcophages@orange.fr

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English :

Discover the history of Troglodytes & Sarcophages through 45-minute dramatized tours with Les Conteurs de Logres.

L’événement Visites théatralisées Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME