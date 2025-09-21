Visites théâtralisées du château Château Peixotto Talence

Visites théâtralisées du château Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h00 Château Peixotto Gironde

Réservation obligatoire. Places limitées. Gratuit.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La troupe des Arts Scéniques Talençais mettra en scène une visite ludique du château Peixotto, animée par des comédiens costumés incarnant des personnages historiques, tels que Samuel Peixotto.

Château Peixotto Château Peixotto, allée Peixotto, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.talence.fr/ patrimoine@talence.fr

© Mairie de Talence