Visites théâtralisées du Musée du Bagage Haguenau

Visites théâtralisées du Musée du Bagage

5 Rue Saint-Georges Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 16:00:00

2025-09-13

Tous les premiers samedis du mois, visite guidée théâtralisée au musée du bagage à 15h.

Chaque dimanche et chaque jour férié, visite guidée du musée du bagage à 15h.

Quand une star de la télévision et trois des plus grandes spécialistes mondiales du sujet investissent le Musée du Bagage, le public en prend plein les yeux ! Le théâtre des deux haches de Schirrhein -Schirrhoffen emmène le public avec humour, au cœur de l’émission secrets de bagages présentée par Stéphane Bernache. Monique Valyse, universitaire experte, Augustine Leplis, formatrice en rangement de bagages et Amandine de la Malle, journaliste de mode, distillent à cette occasion leurs connaissances pratiques et oniriques sur les malles, les marmottes et les valises. .

5 Rue Saint-Georges Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 63 44 43 musees-archives@agglo-haguenau.fr

English :

When a TV star and three of the world’s leading experts on the subject take over the Musée du Bagage, the public is in for a real treat!

German :

Wenn ein Fernsehstar und drei der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet das Gepäckmuseum besetzen, kommen die Zuschauer voll auf ihre Kosten!

Italiano :

Quando una star della televisione e tre dei più grandi esperti del settore si danno appuntamento al Musée du Bagage, il pubblico si troverà di fronte a un vero e proprio spettacolo!

Espanol :

Cuando una estrella de la televisión y tres de los mayores expertos mundiales en la materia toman las riendas del Musée du Bagage, ¡el público está de enhorabuena!

