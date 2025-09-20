Visites théâtralisées du Pavillon Royal de la Muette par le Collectif Dans La Peau Pavillon Royal de la Muette Saint-Germain-en-Laye

Dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:40:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:40:00

Bienvenue en 1855 ! C’est le branle-bas de combat au Pavillon de la Muette. Rien n’est prêt pour la visite diplomatique de la Reine Victoria, alors qu’il en va de l’avenir de l’Empire ! Napoléon III et l’impératrice Eugénie s’en sortiront-t-ils ?

Pavillon Royal de la Muette Route Forestière des Pavillons 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Cité du Grand Cormier Yvelines Île-de-France

Visite théâtralisée

© Pavillon de la Muette