Visites théâtralisées et costumée du centre-ville de Rosières-aux-Salines, Haras régional de Rosières-aux-Salines, Rosières-aux-Salines

Informations pratiques

Visites théâtralisées et costumée du centre-ville de Rosières-aux-Salines Dimanche 20 septembre, 14h00 Haras régional de Rosières-aux-Salines Meurthe-et-Moselle

Nombre de visiteurs par groupe limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au départ du Haras Régional de Rosières-aux-Salines, partez à la découverte de l’histoire du village lors d’une visite théâtralisée originale et pleine d’anecdotes.

Accompagnés de Stéphanie, votre guide, laissez-vous conter les petites et grandes histoires de Rosières-aux-Salines et découvrez le village sous un autre regard.

Une façon vivante et ludique de raconter l’histoire autrement !

⏱️ Durée : environ 45 minutes.

Buvette et vente de gaufres sur place.

Plus d’informations sur le programme et modalités cliquez-ici : https://www.facebook.com/profile.php?id=100089113403531

Haras régional de Rosières-aux-Salines 1 rue Léon Bocheron, 54110 Rosières-aux-Salines Rosières-aux-Salines 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 98 70 91 65 https://www.ifce.fr/haras-nationaux/nos-sites/haras-national-de-rosieres-aux-salines/ https://www.facebook.com/ifceRosieres/ [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100089113403531 »}] Le Haras régional de Rosières-aux-Salines est aujourd’hui un centre de formation et un complexe équestre. Fondé en 1767 par le représentant du roi de France, le marquis de la Galaizière, le haras repose sur d’anciennes salines royales.

À travers les années, le haras a su conserver le témoignage de son histoire, avec, entre autres, son manège historique et son écurie.

Fortement modernisé à compter de 2010, le site du Haras, propriété du Conseil régional Grand Est, accueille l’Institut français du cheval et de l’équitation, le Pôle Hippique du Grand Est, la SCIC Haras régional, le siège de l’association Cheval Grand Est, du Conseil des Chevaux du Grand Est, ainsi que les associations Ros’hier et Rosières Attelage. Parking accessible.

Au départ du Haras Régional de Rosières-aux-Salines, partez à la découverte de l’histoire du village lors d’une visite théâtralisée originale et pleine d’anecdotes.

©Ros’Hier et Aujourd’hui