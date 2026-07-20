Visites théâtralisées La médecine de Marine au temps de Gustave Viaud, frère de Pierre Loti Pierre Loti à Saint-Porchaire, Maison Marie Bon Saint-Porchaire

Informations pratiques

Saint-Porchaire

Visites théâtralisées La médecine de Marine au temps de Gustave Viaud, frère de Pierre Loti

Pierre Loti à Saint-Porchaire, Maison Marie Bon 96 rue Nationale Saint-Porchaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02 2026-09-06 2026-10-18

Séraphine, l’assistante de Gustave Viaud, vous fait découvrir les particularités de la médecine navale au 19ème siècle.

Animées par Karine de Trazegnies d’Ittre, infirmière et médiatrice culturelle.

Petite collation en fin de visite.

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Pierre Loti à Saint-Porchaire, Maison Marie Bon 96 rue Nationale Saint-Porchaire 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 95 35 83 tourisme@coeurdesaintonge.fr

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English :

Séraphine, Gustave Viaud’s assistant, will introduce you to the unique aspects of 19th-century naval medicine.

Hosted by Karine de Trazegnies d’Ittre, a nurse and cultural mediator.

Light refreshments will be served at the end of the tour.

L’événement Visites théâtralisées La médecine de Marine au temps de Gustave Viaud, frère de Pierre Loti Saint-Porchaire a été mis à jour le 2026-07-20 par Communauté de communes Coeur de Saintonge