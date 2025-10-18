Visites théâtralisées Les Fantômes du passé chez Gratien & Meyer Saumur

110 route de Montsoreau Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-25

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-25 2025-10-26

Plongez au cœur des galeries centenaires grâce à une visite guidée qui risque de ne pas se passer comme prévu… Ecoutez… Les fantômes du passé refont surface !

Bienvenue chez Gratien et Meyer !

A travers une visite guidée et théâtralisée des caves centenaires, les fantômes du passé vous accompagneront tout au long de votre périple. Suivez le guide et entrez dans les longues galeries sombres et mystérieuses creusées au fil des siècles, chargées d’histoire. Les ombres du passé refont surface, et le temps s’arrête parfois, mais ce n’est qu’une impression. Vous n’avez pas perdu la tête !

Avec la présence de la Compagnie de l’Oiseau Moqueur, les visites guidées théâtralisées sont créées sur-mesure avec l’appui d’archives de notre maison. La durée de la visite est d’environ 1 heure en cave, suivie d’une dégustation en boutique.

Des promotions exceptionnelles sur une sélection de nos vins seront disponibles en boutique, mais uniquement valable en boutique.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 18 octobre 2025 de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30.

Dimanche 19 octobre 2025 de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30.

Samedi 25 octobre 2025 de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30.

Dimanche 26 octobre 2025 de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30. .

+33 2 41 83 13 32 boutique@gratienmeyer.com

English :

Dive into the heart of the century-old galleries on a guided tour that may not go quite as planned… Listen up… Ghosts of the past resurface!

German :

Tauchen Sie ein in die jahrhundertealten Galerien auf einer geführten Tour, die vielleicht nicht wie geplant verläuft… Hören Sie zu … Die Geister der Vergangenheit tauchen wieder auf!

Italiano :

Immergetevi nel cuore delle gallerie secolari con una visita guidata che potrebbe non andare come previsto… Ascoltate questo… I fantasmi del passato riaffiorano!

Espanol :

Sumérjase en el corazón de las centenarias galerías en una visita guiada que puede no salir como estaba previsto… Escucha esto… Los fantasmas del pasado resurgen

