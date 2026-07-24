Visites théâtralisées Marie Bon vous reçoit dans son intimité Pierre Loti à Saint-Porchaire, Maison Marie Bon Saint-Porchaire

Informations pratiques

Saint-Porchaire

Visites théâtralisées Marie Bon vous reçoit dans son intimité

Pierre Loti à Saint-Porchaire, Maison Marie Bon 96 rue Nationale Saint-Porchaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07 2026-09-11 2026-10-21

Visite avec anecdotes inédites tirées de la correspondance de Marie Bon et son frère Julien Viaud.

Animée par la guide-conférencière et comédienne Stéphanie Roumegous.

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Pierre Loti à Saint-Porchaire, Maison Marie Bon 96 rue Nationale Saint-Porchaire 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 95 35 83 tourisme@coeurdesaintonge.fr

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English :

A tour featuring never-before-told anecdotes drawn from the correspondence between Marie Bon and her brother Julien Viaud.

Hosted by tour guide, lecturer, and actress Stéphanie Roumegous.

L’événement Visites théâtralisées Marie Bon vous reçoit dans son intimité Saint-Porchaire a été mis à jour le 2026-07-20 par Communauté de communes Coeur de Saintonge