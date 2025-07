[Visites théâtralisées] Sur les traces de Guy de Maupassant Tourville-sur-Arques

[Visites théâtralisées] Sur les traces de Guy de Maupassant Tourville-sur-Arques lundi 21 juillet 2025.

[Visites théâtralisées] Sur les traces de Guy de Maupassant

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Début : 2025-07-21 18:30:00

fin : 2025-08-11 20:00:00

2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11

Découvrez Miromesnil d’une manière unique à travers nos visites théâtralisées. Imprégnez-vous de l’atmosphère de cette demeure historique et laissez-vous guider par Guy de Maupassant, personnage emblématique qui a marqué son histoire.

Guy de Maupassant vous accueille, sur réservation, à 18h30 les lundis, cet été au château de Miromesnil !

Plongez dans l’univers fascinant de cet écrivain majeur du XIXème siècle, et marchez sur ses traces au cœur de ce domaine chargé d’histoire.

Laissez Guy de Maupassant, enfant de Miromesnil, vous guider pas à pas à travers les lieux qui l’ont vu naître.

De la chapelle intimiste au château majestueux, explorez les pièces, les jardins et les paysages de ce château Normand, tout en découvrant les anecdotes et les secrets de sa vie.

Une expérience hors du commun, à vivre en famille ou entre amis.

Informations pratiques

Durée de la visite 1h30 maximum

Période tous les lundis du 14 juillet au 11 août à 18h30

Réservation obligatoire

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie contact@chateaumiromesnil.com

English : [Visites théâtralisées] Sur les traces de Guy de Maupassant

Discover Miromesnil in a unique way with our theatrical tours. Soak up the atmosphere of this historic residence and let yourself be guided by Guy de Maupassant, the emblematic figure who shaped its history.

Guy de Maupassant welcomes you to Château de Miromesnil this summer at 6.30pm on Mondays, by prior arrangement!

Immerse yourself in the fascinating world of this major 19th-century writer, and follow in his footsteps through the heart of this estate steeped in history.

Let Guy de Maupassant, a child of Miromesnil, guide you step by step through the places where he was born.

From the intimate chapel to the majestic château, explore the rooms, gardens and landscapes of this Normandy château, while discovering the anecdotes and secrets of his life.

An extraordinary experience, to be enjoyed with family or friends.

Practical information

Length of visit: 1h30 maximum

Period: every Monday from July 14 to August 11 at 6.30pm

Reservations required

German :

Entdecken Sie Miromesnil auf einzigartige Weise mit unseren theatralischen Führungen. Erleben Sie die Atmosphäre dieses historischen Hauses und lassen Sie sich von Guy de Maupassant, der Persönlichkeit, die die Geschichte des Hauses geprägt hat, führen.

Guy de Maupassant empfängt Sie diesen Sommer montags um 18:30 Uhr im Schloss Miromesnil (Reservierung erforderlich)!

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt dieses bedeutenden Schriftstellers des 19. Jahrhunderts und wandeln Sie auf seinen Spuren im Herzen dieses geschichtsträchtigen Anwesens.

Lassen Sie sich von Guy de Maupassant, einem Kind von Miromesnil, Schritt für Schritt durch die Orte führen, an denen er geboren wurde.

Von der intimen Kapelle bis zum majestätischen Schloss: Erkunden Sie die Räume, Gärten und Landschaften dieses normannischen Schlosses, während Sie die Anekdoten und Geheimnisse seines Lebens aufdecken.

Ein außergewöhnliches Erlebnis, das Sie mit der Familie oder mit Freunden genießen können.

Praktische Informationen

Dauer der Besichtigung: max. 1,5 Std

Zeitraum: jeden Montag vom 14. Juli bis 11. August um 18.30 Uhr

Reservierung erforderlich

Italiano :

Scoprite Miromesnil in modo unico con le nostre visite drammatizzate. Immergetevi nell’atmosfera di questa residenza storica e lasciatevi guidare da Guy de Maupassant, la figura emblematica che ne ha segnato la storia.

Guy de Maupassant vi accoglie al Castello di Miromesnil quest’estate alle 18.30 del lunedì, su prenotazione!

Immergetevi nell’affascinante mondo di questo grande scrittore del XIX secolo e seguite le sue orme nel cuore di questa tenuta ricca di storia.

Lasciate che Guy de Maupassant, figlio di Miromesnil, vi guidi passo dopo passo attraverso i luoghi in cui è nato.

Dall’intima cappella al maestoso castello, esplorate le stanze, i giardini e i paesaggi di questo castello normanno, scoprendo gli aneddoti e i segreti della sua vita.

Un’esperienza straordinaria, da vivere in famiglia o con gli amici.

Informazioni pratiche

Durata della visita: 1h30 al massimo

Periodo: tutti i lunedì dal 14 luglio all’11 agosto alle ore 18.30

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Descubra Miromesnil de una forma única con nuestras visitas teatralizadas. Empápese del ambiente de esta residencia histórica y déjese guiar por Guy de Maupassant, la figura emblemática que forjó su historia.

Guy de Maupassant le da la bienvenida al castillo de Miromesnil este verano, los lunes a las 18:30 h, previa reserva

Sumérjase en el universo apasionante de este gran escritor del siglo XIX y siga sus pasos por el corazón de este dominio cargado de historia.

Guy de Maupassant, hijo de Miromesnil, le guiará paso a paso por los lugares que le vieron nacer.

Desde la íntima capilla hasta el majestuoso castillo, explore las habitaciones, los jardines y los paisajes de este castillo normando, mientras descubre las anécdotas y los secretos de su vida.

Es una experiencia extraordinaria, para disfrutar en familia o con amigos.

Información práctica

Duración de la visita: 1h30 máximo

Periodo: todos los lunes del 14 de julio al 11 de agosto a las 18.30 h

Reserva obligatoria

