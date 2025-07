Visites thématiques à Lee Ufan Arles Lee Ufan Arles Arles

Du 17/07 au 02/10/2025 le jeudi de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45.

Tous les jeudis, 10h en français, 11h en anglais. Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Pour cet Été 2025, Lee Ufan Arles vous propose une visite thématique dédiée à la programmation saisonnière: Au fil du vent.

Durée: 45 minutes

AU FIL DU VENT



A partir du 7 juillet, la lauréate du prix Art & Environnement 2025, Caroline Corbasson, présente son exposition Something Moves à l’atelier MA. Inspirée par la thématique du vent, son travail entre en résonance avec celui de Michelangelo Pistoletto et Lee Ufan, exposant tous les deux à l’Hôtel Vernon. Cette visite explore ce thème à travers l’ensemble des espaces d’exposition.



Tous les jeudis à 10h (français) & 11h (anglais) .

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

English :

For this Summer 2025, Lee Ufan Arles offers you a themed tour dedicated to the seasonal program: Au fil du vent.

German :

Für den Sommer 2025 bietet Lee Ufan Arles eine thematische Führung an, die dem saisonalen Programm gewidmet ist: Au fil du vent.

Italiano :

Per questa estate 2025, Lee Ufan Arles propone un tour tematico dedicato al programma stagionale: Au fil du vent.

Espanol :

Para este verano 2025, Lee Ufan Arles propone un recorrido temático dedicado al programa de temporada: Au fil du vent.

