Visites thématiques autour des collections L’art de la table

Samedi 20 décembre 2025 de 11h à 12h.

Samedi 31 janvier 2026 de 11h à 12h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Découverte de l’art de la table à la française, à travers notamment les faïences de Marseille et de Moustiers.



• Tout public, à partir de 12 ans

• Durée 1h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

