Visites thématiques autour des collections L’art de la table Château Borély Marseille 8e Arrondissement
Visites thématiques autour des collections L’art de la table Château Borély Marseille 8e Arrondissement samedi 20 décembre 2025.
Visites thématiques autour des collections L’art de la table
Samedi 20 décembre 2025 de 11h à 12h.
Samedi 31 janvier 2026 de 11h à 12h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2026-01-31
Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Découverte de l’art de la table à la française, à travers notamment les faïences de Marseille et de Moustiers.
• Tout public, à partir de 12 ans
• Durée 1h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
L’événement Visites thématiques autour des collections L’art de la table Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-16 par Ville de Marseille