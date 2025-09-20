Visites thématiques Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou

Visites thématiques Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou samedi 20 septembre 2025.

Visites thématiques 20 et 21 septembre Château des comtes du Perche Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Les visites « zoom sur une œuvre » sont une invitation à explorer une création, à saisir le contexte historique où elle fut produite et connaître l’artiste, lorsque cela est possible.

Gwénaëlle Hamelin, directrice du château proposera sa sélection d’œuvres exposées au musée :

– Monnaie du Perche, samedi et dimanche à 10h30

– Clara Filleul, samedi et dimanche à 15h30

Château des comtes du Perche 1 Place Emile Maquaire, 28400 Nogent-le-Rotrou, France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237521802 https://www.ville-nogentlerotrou.fr/culture/le-chateau-des-comtes-du-perche Suivant la tradition, le château a été bâti au XIe siècle par Geoffroi, fils de Rotrou de Mortagne. Brûlé par Salisbury et reconstruit sous Charles VII, il passa à Louis de Bourbon, à Sully qui le restaura en partie. L’édifice comporte une enceinte circulaire flanquée de tours, protégée côté plateau par de profonds fossés dominés par un donjon roman rectangulaire, à cheval sur l’enceinte. L’accès est défendu par deux tours. Le donjon a perdu sa couverture, ses planchers et son crénelage. La cour a été nivelée au XIXe siècle, ce qui fit disparaître le fossé du donjon. Sur le rebord d’une terrasse intérieure, s’élève un puits du XVIe siècle, couvert par un dôme en pierre. Accès D923

Les visites « zoom sur une œuvre » sont une invitation à explorer une création, à saisir le contexte historique où elle fut produite et connaître l’artiste, lorsque cela est possible.

Thierry Même