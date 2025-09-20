Visites thématiques de la basilique-cathédrale de Saint-Denis Basilique Saint-Denis Saint-Denis

Visites thématiques de la basilique-cathédrale de Saint-Denis Basilique Saint-Denis Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Visites thématiques de la basilique-cathédrale de Saint-Denis 20 et 21 septembre Basilique Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Sur inscription sur place. Accès gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

La basilique cathédrale Saint-Denis, ancienne abbaye royale, illumina des siècles durant l’histoire artistique, politique et spirituelle du Moyen-Âge.

Elle s’élève à l’emplacement de la sépulture de Denis, premier évêque de Paris, martyrisé vers 250. L’abbé Suger, ami du roi Louis VI, conseiller du roi Louis VII et régent de France pendant deux ans, fait reconstruire l’abbatiale carolingienne de 1135 à 1144. Nous fêtons cette année le 900e anniversaire de son accession à l’abbatiat le 11 mars 1122. A cette occasion l’artiste Nayel Zeaiter présente dans le chevet une vie illustrée de l’abbé Suger de 50 mètres de long. Ce premier chef-d’œuvre monumental de l’art gothique est conçu comme un immense reliquaire dédié à la lumière et destiné à vénérer les reliques de saint Denis. En 1231, Saint Louis termine l’édifice. Surnommée la « Lucerna », la lanterne, à cause de sa luminosité, la basilique du XIIIe siècle est une œuvre majeure de l’art gothique, dotée d’un transept d’une ampleur exceptionnelle destiné à accueillir les tombeaux royaux. Devenue l’une des principales nécropoles des aristocrates mérovingiens et souverains carolingiens, la puissante abbaye bénédictine lie définitivement son destin à celui de la royauté sous les Capétiens en devenant le lieu de sépulture des rois de France. 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses, 10 serviteurs du royaume y reposèrent. La nécropole royale abrite plus de 70 gisants et tombeaux sculptés du XIIe au XVIe siècles, témoignant de la grandeur passée et faisant de cet ensemble funéraire l’un des plus importants au monde.

Expositions en cours

Le Pavillon du Sommeil : vers la lumière !

Une installation de Joseph Dadoune

et

Les Gisants en Lumière de Gael Mooney

Peintures

Basilique Saint-Denis Rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148098354 https://www.saint-denis-basilique.fr Construite sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250, une première église voit le jour sans doute au Ve siècle.

Dès la mort du roi Dagobert, en 639, et jusqu’au XIXe siècle, l’abbatiale de Saint-Denis accueille la sépulture de 43 rois, 32 reines et une dizaine de serviteurs de la monarchie. Elle devient peu à peu le plus important ensemble en Europe de sculptures funéraires réalisées du XIIe au XVIe siècle. En parcourant la basilique cathédrale Saint-Denis et sa crypte, vous croiserez les plus célèbres rois et reines de France. Ils témoignent du pouvoir des plus grandes dynasties françaises, depuis les Mérovingiens jusqu’aux Capétiens, en passant par les Carolingiens. Découvrez les effigies de Dagobert, Pépin le Bref, Anne de Bretagne, François Ier, Louis XVI et Marie-Antoinette, ou encore le tombeau d’Henri II et de Catherine de Médicis !

La basilique des XIIe-XIIIe siècles, telle qu’on la connaît aujourd’hui, mesure 108 mètres de long et ses voûtes culminent à 29 mètres. Son immense transept est illuminé par deux roses somptueuses de plus de 12 mètres de diamètre qui servirent de modèle pour Notre-Dame de Paris. En transports : Ligne 13 du métro, station Basilique de Saint-Denis (sans ascenseur), à 100 mètres du monument. RER D, arrêt Saint-Denis, puis Tramway T1 (5 minutes) ou 15 minutes à pied. RER B (puis Bus 153 ou 253). En voiture : À 9 km du centre de Paris : accès par Porte de La Chapelle, puis A1, sortie Saint-Denis – centre ville. À porte de Paris, Saint-Denis, suivre panneau vert « Saint-Denis Centre » sur la droite. Puis se diriger vers le Parking Indigo dénommé « Basilique », situé à 100 mètres du monument. Le centre ville de Saint-Denis est piétonnier.

Visite commentée

Tombeau de Louis XII et Anne de Bretagne © Pascal Lemaître/Centre des monuments nationaux