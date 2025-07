VISITES THEMATIQUES DE LA CARRIERE AU MUSEE Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges

Rue du Musée MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-07-16 16:00:00

fin : 2025-07-31 17:00:00

2025-07-16 2025-07-22 2025-07-31

Découvrez entre autres le parcours rocambolesque de l’une des œuvres phares des collections, l’autel des officinatores, de son lieu d’origine, la carrière de marbre de Saint-Béat, jusqu’à son exposition au musée.

Gratuit, sur réservation, durée 45 minutes .

Rue du Musée MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

English :

Discover, among other things, the whirlwind journey of one of the key works in the collections, the Altar of the Officinatores, from its place of origin, the marble quarry of Saint-Béat, to its exhibition at the museum.

German :

Entdecken Sie unter anderem die abenteuerliche Reise eines der Hauptwerke der Sammlungen, des Altars der Offizinatoren, von seinem Ursprungsort, dem Marmorsteinbruch von Saint-Béat, bis zu seiner Ausstellung im Museum.

Italiano :

Scoprite, tra l’altro, l’incredibile viaggio di una delle opere chiave delle collezioni, l’Altare degli Officinatores, dal suo luogo d’origine, la cava di marmo di Saint-Béat, fino alla sua esposizione al museo.

Espanol :

Descubra, entre otras cosas, el increíble recorrido de una de las obras clave de las colecciones, el Altar de los Officinatores, desde su lugar de origen, la cantera de mármol de Saint-Béat, hasta su exposición en el museo.

