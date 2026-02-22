Visites thématiques de l’exposition Vies d’archives, Archives de vies TARBES Tarbes

Visites thématiques de l’exposition Vies d’archives, Archives de vies

Plus que des objets d’art, chacun de ces documents est la trace de vies humaines celles de ceux qui ont produit ou reçu ces documents, celles de ceux qui y sont cités. C’est la valeur exceptionnelle des archives, témoins de l’activité administrative, personnelle, économique, sociale… de la vie !

Dans le prolongement de l’exposition Vies d’archives, Archives de vies , les visites thématiques permettent d’approfondir des thèmes abordés parcours de vie, rapports à la société, à l’environnement, aux territoires ou encore à la mémoire collective.

> Rendez-vous les mercredis 4, 11, 18, 25 mars de 15 h à 16 h

Visite libre et gratuite, sur inscription uniquement

(Groupe de 6 pers mini 20 pers maxi)

En l’absence d’un nombre suffisant de participants, ces visites pourront être annulées et reprogrammées sur un autre créneau.

English :

More than art objects, each of these documents is the trace of human lives: those of the people who produced or received them, and those of the people mentioned in them. This is the exceptional value of archives, which bear witness to administrative, personal, economic and social activity… to life!

Following on from the Vies d’archives, Archives de vies exhibition, themed tours enable you to delve deeper into the themes covered: life paths, relationships with society, the environment, territories and collective memory.

> Wednesday, March 4, 11, 18 and 25, 3 4 pm

Free admission, registration required

(Groups of 6 pers min 20 pers max)

In the absence of a sufficient number of participants, these visits may be cancelled and rescheduled at another time.

