Visites thématiques pour les JEP Beaune

Visites thématiques pour les JEP

Impasse Notre-Dame Beaune Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visites commentées de la tenture à la Vierge ,tapisseries du XVIe présente s dans le chœur.

Visites commentées de la Collégiale.

Exceptionnellement les anciens appartements du doyen des chanoines s’ouvriront au public pendant ces journées, avec des visites flash, départ toutes les 20mn. .

Impasse Notre-Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 43 76 06 veronique.mangold@orange.fr

