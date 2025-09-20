Visites thématiques pour les JEP Beaune
Impasse Notre-Dame Beaune Côte-d’Or
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Visites commentées de la tenture à la Vierge ,tapisseries du XVIe présente s dans le chœur.
Visites commentées de la Collégiale.
Exceptionnellement les anciens appartements du doyen des chanoines s’ouvriront au public pendant ces journées, avec des visites flash, départ toutes les 20mn. .
Impasse Notre-Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 43 76 06 veronique.mangold@orange.fr
