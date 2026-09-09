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Visites thématiques « Sentiers de l’ombre » TARBES Tarbes

vendredi 23 octobre 2026 · TARBES · Tarbes

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
TARBES
Adresse
63 rue Georges Lassalle
Ville
65000 Tarbes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Tarbes

Visites thématiques « Sentiers de l’ombre »

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Au sein de l’exposition permanente du musée, focus sur les passeurs d’hommes et de femmes dans les Hautes-Pyrénées, les parcours des candidats au passage et la surveillance de la frontière franco-espagnole de 1940 à 1944.

Réservation conseillée par mail ou par téléphone
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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60  musee.deportation@mairie-tarbes.fr

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English :

In the museum?s permanent exhibition, focus on men and women smugglers in the Hautes-Pyrénées, the routes taken by would-be smugglers and the surveillance of the Franco-Spanish border from 1940 to 1944.

Reservations recommended by e-mail or telephone

L’événement Visites thématiques « Sentiers de l’ombre » Tarbes a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Tarbes|CDT65

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