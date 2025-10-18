Visites tout-petits de l’expo « Voir la mer » MAIF Social Club Paris

Visites tout-petits de l’expo « Voir la mer » MAIF Social Club Paris samedi 18 octobre 2025.

Profitez d’une mini-visite guidée pour vos petites crevettes à la rencontre des œuvres d’une exposition propice aux découvertes. Durant cette visite, vous pourrez partager un moment privilégié au cœur de l’expo avec vos petits, où vous découvrirez les œuvres tout en douceur par le corps et le jeu !

Prolongez la visite avec la conteuse audio Lunii, vos enfants pourront découvrir une histoire inédite, créée spécialement pour l’exposition Voir la mer. À demander à l’accueil après la visite guidée.

Toute personne suivant la visite doit réserver une place (enfants et accompagnateurs).



Retrouvez toutes les visites guidées de l’expo : nocturnes, familles, adultes, gustatives, contées, musicales sur la page programmation

L’exposition « Voir la mer » se visite aussi sans réservation, en dehors des visites guidées.

Une visite de l’exposition « Voir la mer » adaptée aux tout-petits où se mêlent art et éveil des sens.

Du samedi 18 octobre 2025 au jeudi 23 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.

Date(s) :

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

