Visites tout public du CAPC CAPC – musée d’art contemporain Bordeaux

Visites tout public du CAPC 20 et 21 septembre CAPC – musée d’art contemporain Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites Entrepôt et œuvres in situ

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

11h30 & 14h30

Visites insolites des coulisses

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

12h & 15h

Visites des réserves de la collection du Capc

Samedi 20 septembre à 11h30 & 14h30

Dimanche 21 septembre à 11h30

Visites flash des expositions – 30 minutes

L’Invention du quotidien : à 11h30 / 12h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30

Entrepôt + L’Invention du quotidien en anglais : à 12h / 13h / 14h / 15h / 16h / 17h

Vibeke Mascini, Le monde est un verbe : à 12h / 13h / 14h / 15h / 16h / 17h

Pollen : à 11h30 / 12h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30

CAPC – musée d'art contemporain 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Vue de l’exposition « L’Invention du quotidien », Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux (04.07.25 – 04.01.26). © Arthur Péquin