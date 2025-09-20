Visites virtuelles de la Tour Jacquemart et des étages Journées européennes du Patrimoine Rdv au pied de la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère
Rdv au pied de la Tour Jacquemart Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la ville de Romans propose de (re)découvrir la Tour Jacquemart et ses étages à travers des visites virtuelles proposées en continu !
Rdv au pied de la Tour Jacquemart Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51
English :
As part of the European Heritage Days, the town of Romans is offering visitors the chance to (re)discover the Tour Jacquemart and its floors through a series of virtual tours!
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet die Stadt Romans die Möglichkeit, den Jacquemart-Turm und seine Etagen durch virtuelle Besichtigungen (wieder) zu entdecken, die ständig angeboten werden!
Italiano :
Nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la città di Romans offre ai visitatori la possibilità di (ri)scoprire la Tour Jacquemart e i suoi piani attraverso tour virtuali disponibili tutto il giorno!
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la ciudad de Romans ofrece a los visitantes la posibilidad de (re)descubrir la Tour Jacquemart y sus pisos a través de visitas virtuales disponibles durante todo el día
