Visites virtuelles de la Tour Jacquemart et des étages Journées européennes du Patrimoine Rdv au pied de la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère

Rdv au pied de la Tour Jacquemart Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la ville de Romans propose de (re)découvrir la Tour Jacquemart et ses étages à travers des visites virtuelles proposées en continu !

English :

As part of the European Heritage Days, the town of Romans is offering visitors the chance to (re)discover the Tour Jacquemart and its floors through a series of virtual tours!

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet die Stadt Romans die Möglichkeit, den Jacquemart-Turm und seine Etagen durch virtuelle Besichtigungen (wieder) zu entdecken, die ständig angeboten werden!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la città di Romans offre ai visitatori la possibilità di (ri)scoprire la Tour Jacquemart e i suoi piani attraverso tour virtuali disponibili tutto il giorno!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la ciudad de Romans ofrece a los visitantes la posibilidad de (re)descubrir la Tour Jacquemart y sus pisos a través de visitas virtuales disponibles durante todo el día

