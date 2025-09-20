Visites virtuelles de l’École militaire de Paris 75007 sur YouTube® et Instagram®. École militaire Paris

Visites virtuelles de l’École militaire de Paris 75007 sur YouTube® et Instagram®. École militaire Paris samedi 20 septembre 2025.

Visites virtuelles de l’École militaire de Paris 75007 sur YouTube® et Instagram®. 20 et 21 septembre École militaire Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Chaque année, 10 000 visiteurs nous font l’honneur de venir visiter l’École militaire pour y découvrir son architecture, son patrimoine, ses expositions thématiques, ses animations, ses reconstitutions historiques, etc.

Si vous n’avez malheureusement pas le temps cette année de vous déplacer, vous pouvez néanmois visiter ce lieu d’exception, et découvrir son patrimoine historique unique au travers de courtes vidéos sur YouTube® et de nombreux post sur Instagram®.

° Retrouvez-nous sur Instgram® : https://www.instagram.com/ecole.militaire.paris

° Retrouvez-nous sur YouTube® et visionnez les vidéos qui s’enchaînent…

https://youtube.com/playlist?list=PLBgAnTT4wb9qgnYBFV6snijfJBqLAUgmF&feature=shared

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« data »: {« author »: « ecole.militaire.paris », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « u00c9cole militaire de Paris (@ecole.militaire.paris) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/459338071_556612483485378_8540109741359316864_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_cat=106&_nc_oc=Q6cZ2QGR7eqdhG9cG0UyIrJALP8MLbASadHOPFNMDIEkB1_LnOuEO8DFf4DyGjLOBJQcwbA&_nc_ohc=pfIwcU73lQ4Q7kNvwGo1NsH&_nc_gid=Pv3v6POWSETU3RuiwgYUcA&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfQOieRNXSOLKWEneHsYC52HeG_pjP0b3q6CoeL9O6p9sA&oe=6886663F&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ecole.militaire.paris/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/ecole.militaire.paris/ »}, {« data »: {« author_url »: « /c/Commissariatdesarm%C3%A9es », « author »: « Commissariat des armu00e9es », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 480, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Journu00e9es du patrimoine u00e0 l’u00c9cole militaire », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/-bt8Zcn7xs4/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://www.youtube.com/playlist?list=PLBgAnTT4wb9qgnYBFV6snijfJBqLAUgmF », « thumbnail_height »: 360}, « link »: « https://youtube.com/playlist?list=PLBgAnTT4wb9qgnYBFV6snijfJBqLAUgmF&feature=shared »}] https://www.instagram.com/ecole.militaire.paris Louis XV, à l’instigation des frères Paris et de Mme de Pompadour, jeta son dévolu sur la plaine de Grenelle ancienne garenne, qui relevait pour partie de l’abbaye Sainte-Geneviève et pour partie de l’Hôtel des Invalides afin de créer une école militaire. Ange-Jacques Gabriel fut choisi pour concevoir et assurer la réalisation des bâtiments. En 1773, l’œuvre était accomplie. La cour royale est encadrée de portiques à colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l’étage. Le corps central ou château la domine sans ostentation, orné de colonnes corinthiennes colossales et surmonté d’un dôme quadrangulaire. En 1780, l’architecte Gabriel étant âgé de 82 ans, on lui adjoint l’architecte Boullée, puis l’architecte Théodore Brongniart qui achève les travaux et termine en particulier les pavillons latéraux du château. En 1787, l’École fut définitivement fermée. Ses locaux furent affectés à l’Hôtel-Dieu. La Révolution y établit tout d’abord un dépôt de farine et des moulins à bras, ce qui lui valut d’être envahie, en août 1792, par la foule. Puis le Comité de Salut Public en fit une caserne, destination qu’elle a gardé aujourd’hui. Le Second Empire y a édifié deux pavillons affectés à l’Artillerie et à la Cavalerie. Metro ligne 8 École militaire / Bus 82, 92, 80, 28, 87.

Visite virtuelle

© GSC IDF pôle PEM