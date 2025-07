VISITEURS INTERNATIONAUX Chapelle des Calvairiennes Mayenne

VISITEURS INTERNATIONAUX

Chapelle des Calvairiennes 21 rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne

Début : 2025-07-04 10:00:00

fin : 2025-08-08 18:00:00

2025-07-04 2025-07-05 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-02 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16

Cet été, la Chapelle des Calvairiennes à Mayenne accueille Visiteurs Internationaux , une exposition exceptionnelle d’œuvres issues de collections privées locales.

Cette manifestation met en lumière des artistes contemporains de renommée internationale, offrant un aperçu riche et varié de la création artistique actuelle.

L’exposition est réalisée en collaboration avec le Centre d’art contemporain Le Kiosque, le Château du Fresne, Gijs Stork et Angelo Tromp.

Artistes exposés :

• Navid Nuur (Iran / Pays-Bas)

Artiste conceptuel dont le travail explore des phénomènes immatériels comme la lumière et l’énergie. Ses œuvres questionnent la perception et l’expérience sensorielle.

• Samuel Sarmiento (Venezuela / Aruba)

Artiste autodidacte, il utilise la céramique et le dessin pour explorer les traditions orales caribéennes, abordant des thèmes tels que l’identité, la migration et la mémoire collective.

• Mako Lomadze (Géorgie)

Artiste émergent, Lomadze développe une pratique centrée sur les installations immersives, explorant les liens entre culture, histoire et perception sensorielle.

• Geke Lensink (Pays-Bas)

Designer et artiste, elle conçoit des objets mêlant esthétique minimaliste et fonctionnalité. Inspirée par ses voyages et les traditions artisanales, elle crée des pièces uniques.

En complément de ces œuvres majeures, une sélection de pièces plus petites sera présentée dans un accrochage de type Salon , offrant aux visiteurs une expérience intime et éclectique de la scène artistique contemporaine. On y retrouvera notamment des œuvres de Michel François et Ann Veronica Janssens.

L’exposition bénéficie du soutien de collectionneurs privés de la région et vise à encourager le dialogue interculturel à travers l’art contemporain.

Infos pratiques :

Vernissage le vendredi 4 juillet à 18h

Horaires du jeudi au samedi 10h 18h

Gratuit .

Chapelle des Calvairiennes 21 rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

English :

This summer, the Chapelle des Calvairiennes in Mayenne hosts « Visiteurs Internationaux », an exceptional exhibition of works from local private collections.

German :

Diesen Sommer ist in der Chapelle des Calvairiennes in Mayenne « Visiteurs Internationaux » zu sehen, eine außergewöhnliche Ausstellung von Werken aus lokalen Privatsammlungen.

Italiano :

Quest’estate, la Chapelle des Calvairiennes di Mayenne ospita « Visiteurs Internationaux », un’eccezionale mostra di opere provenienti da collezioni private locali.

Espanol :

Este verano, la Chapelle des Calvairiennes de Mayenne acoge « Visiteurs Internationaux », una exposición excepcional de obras procedentes de colecciones privadas locales.

