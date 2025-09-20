Visitez Archicity – La Chapelle, agence Maguelone Vidal Architectures La Chapelle – Agence Maguelone Vidal Architectures Montpellier

Visitez Archicity – La Chapelle, agence Maguelone Vidal Architectures Samedi 20 septembre, 10h00 La Chapelle – Agence Maguelone Vidal Architectures Hérault

Tarif : 5 euros par personne, gratuit pour les adhérent.es. Réservation obligatoire.

️ Visite des bureaux de Maguelone Vidal Architectures

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, sur le thème du patrimoine architectural, la MAOM vous invite à découvrir les nouveaux bureaux de l’agence Maguelone Vidal Architectures, installés dans une ancienne chapelle désacralisée.

La visite sera commentée par l’architecte du projet, Maguelone Vidal.

La Chapelle – Agence Maguelone Vidal Architectures 6 Rue des Carmélites, 34090 Montpellier Montpellier 34092 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://maom.fr/ »}]

© mvarchitectures