Visitez cette église rénovée, Eglise Saint-Martin, Macey

Informations pratiques

Visitez cette église rénovée Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Martin Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez voir une projection sur les travaux de sauvegarde de cette église qui ont duré plus de deux ans.

Le diaporama peut être commenté à la demande.

Eglise Saint-Martin Rue René-Cassin 10 300 Macey Macey 10300 Aube Grand Est 06 81 77 18 87 La construction de l’église Saint-Martin remonte au XIIe siècle, mais des modifications ont été apportées au fil des siècles. Le transept a subi des modifications au XVIe siècle, tandis que l’abside à trois pans a été reconstruite en 1864. Dans l’histoire de ce monument, plusieurs rénovations ont eu lieu, y compris une en 1964, après une tempête d’une intensité exceptionnelle.

L’église possède des vitraux du XVIe siècle qui sont classés monuments historiques.

Elle abrite aussi un mobilier partiellement classé, incluant un lutrin en forme d’aigle du XVIIIe siècle, une vierge à l’enfant en calcaire haut de 1,38 mètre, qui date du XVIe siècle, mais a été incorrectement attribuée au XIVe siècle, un siège de célébration du XIXe siècle, ainsi qu’un triptyque peint à l’huile sur toile constitué de trois panneaux de bois assemblés, formant un ensemble s’étendant sur près de 5 mètres de long et datant également du XVIe siècle.

Venez voir une projection sur les travaux de sauvegarde de cette église qui ont duré plus de deux ans.

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