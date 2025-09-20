Visitez cette petite église communale et son riche mobilier Église de Saint-Amans-de-Varès Sévérac d’Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Visite guidée le samedi 20 à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Église de Saint-Amans-de-Varès

L’église vous ouvre ses portes !

Profitez de cette occasion pour admirer les magnifiques retables, classés au titre des Monuments historiques.

Visite commentée : samedi 20 à 16h.

Église de Saint-Amans-de-Varès Saint-Amans de Varès, 12150 Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron 12150 Recoules-Prévinquières Aveyron Occitanie 05 65 47 67 31 https://www.causses-aubrac-tourisme.com Cette petite église communale remonte au moins au XVe siècle. Son mobilier est très riche et entièrement restauré (1999-2009) : quatre retables baroques de la fin du XVIIe – début du XVIIIe siècle, dont deux classés au titre des Monuments historiques (1995) et deux inscrits à l’Inventaire supplémentaire (1992), ainsi qu’une peinture murale du début du XVIIe siècle, transférée sur panneaux et inscrite en 2005. Hameau situé à proximité de la N88.

© Krzysztof Golik