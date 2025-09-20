Visitez de Grandes Histoires en petit train Place d’armes Rodez

Visitez de Grandes Histoires en petit train Place d’armes Rodez samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 45 minutes.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T09:45:00

Fin : 2025-09-20T16:45:00 – 2025-09-20T17:30:00

Visite de Rodez en petit train touristique

Agglobus vous invite à une visite gratuite et originale de Rodez, confortablement installé dans le petit train touristique.

Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez les secrets du patrimoine ruthénois lors de cette animation qui met à l’honneur les mobilités douces et le patrimoine local.

✅ Accessible à tous : familles, seniors, personnes à mobilité réduite.

Place d'armes Place d'Armes, 12000, Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Visite de Rodez en petit train touristique

