Visitez des caves datant du Moyen Âge Caves médiévales Châlons-en-Champagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Espace de stockage des marchandises pendant le Moyen Âge, les caves médiévales témoignent de la richesse de la ville et conservent leur ambiance d’autrefois. Venez prendre part à un voyage dans le temps, à la découverte des sous-sols de la ville !

Caves médiévales Passage Chamorin, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 98 21 http://www.chalons-en-champagne.fr Les caves présentent trois phases de construction, aux XIIIᵉ, XVIᵉ et XVIIIᵉ siècles, destinées à la conservation des denrées pour les foires qui se tenaient sur l’actuelle place Foch. Le bâtiment est classé au titre des monuments historiques depuis 1995 pour sa façade et ses toitures.

© Animation du patrimoine