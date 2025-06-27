Visitez Festoyez Oyez Bioussac
Visitez Festoyez Oyez Bioussac vendredi 27 juin 2025.
Visitez Festoyez
Oyez La Grande Métairie d’Oyez Bioussac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-06-27
fin : 2025-07-25
Date(s) :
2025-06-27 2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29
Galettes garnies et crêpes sucrées !!!
.
Oyez La Grande Métairie d’Oyez Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 28 81
English :
Galettes garnies and sweet crêpes !!!
?
German :
Gefüllte Galettes und süße Crêpes!!!
?
Italiano :
Galettes garnies e crêpes dolci!!!
?
Espanol :
¡¡¡Galettes garnies y crêpes dulces!!!
?
L’événement Visitez Festoyez Bioussac a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente