Visitez Festoyez Oyez Bioussac

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-06-27 2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Galettes garnies et crêpes sucrées !!!



Oyez La Grande Métairie d’Oyez Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 28 81

English :

Galettes garnies and sweet crêpes !!!



German :

Gefüllte Galettes und süße Crêpes!!!



Italiano :

Galettes garnies e crêpes dolci!!!



Espanol :

¡¡¡Galettes garnies y crêpes dulces!!!



L’événement Visitez Festoyez Bioussac a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente