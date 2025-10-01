Visitez gratuitement le Mausolée de Lek & Sowat, spot historique de la culture urbaine Mausolée de Lek & Sowat 75019

Visitez gratuitement le Mausolée de Lek & Sowat, spot historique de la culture urbaine Mausolée de Lek & Sowat 75019 mercredi 1 octobre 2025.

Ville de la diversité des expressions plastiques, Paris ouvre les portes d’un haut lieu dédié à la culture underground, le Mausolée, sur le site de la Commanderie dans le 19e arrondissement. Cet ancien supermarché de la Porte de la Villette a été investi en 2010 et 2011 par le duo d’artistes Lek & Sowat, plasticiens et street artistes passionnés d’explorations urbaines. Pendant près de deux ans, accompagnés d’artistes graffeurs, ils ont créé de nombreuses œuvres d’art urbain au cœur du bâtiment désaffecté. Cette ouverture est une première mondiale : jamais un projet initialement clandestin de cette envergure n’a été rendu accessible à toutes et tous. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien du Fonds Renault pour l’art et la culture.

Genèse d’un projet hors norme

En 2010, les artistes Lek & Sowat ont investi un supermarché désaffecté de 40 000 m2 à la Porte de la Villette (19e). Le site, dont la Ville de Paris est propriétaire, est exceptionnel : des dizaines de milliers de mètres carrés de murs vierges, répartis sur plusieurs étages plongés dans la pénombre. Le duo a alors invité pendant deux ans une trentaine de street artistes à créer des œuvres éphémères in situ.

En 2012, Lek et Sowat révèlent l’ampleur du projet aux publics à travers un film en stop motion dont Phillip Glass signe la musique, une exposition expérimentale au Palais de Tokyo et un livre, publié par les Editions Alternatives. Ce sanctuaire de béton, véritable manifeste du graffiti français, devient alors culte et Arte lui consacre un épisode de Tracks.

Qui sont Lek & Sowat

En binôme depuis 2010, Lek & Sowat partagent un goût commun pour l’exploration urbaine, discipline qui consiste à sillonner la ville à la recherche de ruines modernes. En 2012, leur projet Mausolée, résidence artistique sauvage dans un supermarché abandonné du nord de Paris, marque le début d’une aventure commune, qui les mènera du palais de Tokyo à la Villa Médicis, en passant par l’Europe, l’Inde, le Moyen Orient et l’Asie. En 2024, le Centre Pompidou fait l’acquisition d’un ensemble hybride d’œuvres du duo, centré autour de leur film Hope. En 2026 ils rejoindront la Villa Albertine à New York pour une résidence artistique de trois mois.

Avec la collaboration de RStyle

Fondée en 1999, RStyle est une association parisienne engagée dans la promotion des arts et sports urbains. Elle valorise toutes les cultures urbaines à Paris et à l’international à travers l’organisation d’événements et d’actions sociales, la diffusion d’artistes et la transmission de la culture Hip-Hop. Cette mission s’appuie notamment sur un centre d’archives unique, rassemblant plus de 6 000 documents.

Depuis 2005, RStyle est à l’initiative de l’Urban Films Festival, un rendez-vous incontournable qui rassemble et fédère associations, institutions et partenaires privés autour d’une programmation variée autour du cinéma.

Son impact s’est amplifié grâce à la réalisation de projets d’envergure, tels que l’exposition HIP-HOP 360 à la Philharmonie de Paris, la direction artistique de l’espace SPOT24 avec l’Office de Tourisme de Paris et le Musée Olympique de Lausanne, ou encore le spectacle HIP-HOP 360 SHOW au Théâtre du Châtelet.

Du mercredi 01 octobre 2025 au vendredi 07 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

gratuit sous condition Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Mausolée de Lek & Sowat Porte de la Villette Paris 75019