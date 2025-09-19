Visitez la cathédrale châlonnaise Cathédrale Saint-Etienne Châlons-en-Champagne

Visitez la cathédrale châlonnaise 19 – 21 septembre Cathédrale Saint-Etienne Marne

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au détour d’une déambulation libre, venez découvrir la cathédale châlonnaise.

Prenez le temps d’admirer ses vitraux, allant du XIIᵉ au XXᵉ siècle, son chœur lumineux, ses sculptures anciennes et l’harmonie générale de l’édifice. Classée Monument historique dès 1840, la cathédrale offre un cadre propice à la contemplation.

La cathédrale Saint-Étienne offre au visiteur le témoignage d'une évolution architecturale sur 5 siècles, entre le XII et le XVIIe siècle plus précisément. Commencé en style roman, la construction s'est poursuivie en style gothique puis baroque. En 700 ans, agrandissements, modifications et reconstructions ont marqué son histoire.

© Avryle Royer