Visitez la chapelle baroque Notre-Dame-des-Neiges ! Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Gourdon

Visitez la chapelle baroque Notre-Dame-des-Neiges ! 19 – 21 septembre

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

⛪ Visite libre – Chapelle Notre-Dame-des-Neiges et promenade dans le val du Bléou

Découvrez à votre rythme la charmante chapelle Notre-Dame-des-Neiges, joyau niché dans un écrin de verdure, et admirez son raffiné décor baroque.

Prolongez la visite par une promenade libre dans le val du Bléou et sur le GR 64, pour une parenthèse paisible entre patrimoine et nature.

La chapelle Notre-Dame-des-Neiges possède un chœur roman. Sa nef, son portail et son campanile datent de 1646. Sa décoration intérieure est riche : grand maître-autel baroque, sculpté doré polychrome, des sculpteurs gourdonnais Tournié (1690). Elle conserve également la peinture contemporaine Notre-Dame des Neiges de Raymond Cayron (1960). Dans l'avenue Léon-Gambetta, tourner à droite dans l'avenue Jean-Admirat (itinéraire indiqué). À l'entrée du Foirail, suivre à gauche les panneaux routiers.

