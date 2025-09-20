Visitez la chapelle Saint-Blaise-Saint-Guillaume Chapelle Saint-Blaise Sainte-Marie-aux-Mines

Visitez la chapelle Saint-Blaise-Saint-Guillaume Samedi 20 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Blaise European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Située dans l’annexe de Saint-Blaise à Sainte-Marie-aux-Mines, la chapelle Saint-Guillaume remonte au XIIIe siècle pour ses parties les plus anciennes. Agrandie au début du XVIe siècle, elle fut occupée par des catholiques, luthériens et une communauté évangélique au fil du temps. La chapelle fut restaurée dans les années années 2010-2020 par des bénévoles. D’ordinaire fermée au public, la chapelle ouvrira exceptionnellement ses portes pour l’occasion.

Chapelle Saint-Blaise Chapelle Saint-Blaise 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 68160 European Collectivity of Alsace Grand Est La chapelle Saint-Blaise, située à la limite des territoires de Sainte-Croix et de Sainte-Marie-aux-Mines, aurait été élevée en 1775. Une analyse d’une vitre à cives suggère toutefois une origine plus ancienne, remontant au XVe siècle, bien que le bâtiment actuel semble dater plutôt du XVIIIe siècle. Un logement accolé au mur est de la chapelle, abritait un petit ermitage, détruit en 2000. La chapelle a alors été restaurée, retrouvant notamment son campanile sur le toit. Les travaux de restauration ont été réalisés en grande partie par des bénévoles.

Journées européennes du patrimoine 2025

© ccva