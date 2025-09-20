Visitez la citerne du château de Sévérac ! Château de Sévérac Sévérac-le-Château

Visitez la citerne du château de Sévérac ! 20 et 21 septembre Château de Sévérac Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Citerne du château de Sévérac

Partez à la découverte de cette impressionnante citerne, d’une capacité de 300 m², qui vous ouvrira ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Château de Sévérac 5 rue des Douves, 12150 Séverac-le-Château Sévérac-le-Château 12150 Aveyron Occitanie 05 65 47 67 31 Le château de Sévérac domine le village éponyme depuis sa butte culminant à plus de 800 mètres d’altitude. Un magnifique panorama s’étend sous nos yeux : des verdoyantes plaines de la Vallée de l’Aveyron aux Causses. Repérez-vous grâce à la table d’orientation. Sévérac d’Aveyron s’est construit autour de ce château, et la vie du village est toujours rythmée par son passé historique hors du commun. En été, le bourg s’anime au gré du théâtre de rue, des visites guidées des bâtisses médiévales et des nombreuses animations qui ont lieu au château et dans les ruelles de la cité.

Dès le Xe siècle, les seigneurs locaux ont implanté leur place forte à cet endroit stratégique. Le château a changé de mains au cours des siècles : les Sévérac, les Armagnac et les Arpajon s’y sont succédé. Ce sont les derniers qui ont fait construire le grand château de style Renaissance, actuellement en cours de restauration. Ne manquez pas la visite de ce lieu d’exception pour découvrir les remparts, les courtines, la chapelle, les tours de guet et les cuisines.

D’une capacité de 300 m², la citerne vous accueillera pendant les Journées européennes du patrimoine !

© OT DC2A