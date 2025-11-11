Visitez la dernière Tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault
Visitez la dernière Tamiserie artisanale de France
La Tamiserie 205 Grand rue de Châteauneuf Châtellerault Vienne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
En 2024, Florian HOUDMON a repris la tamiserie historique âgée de 174 ans. Installé à la Manu, il perpétue un savoir-faire ancestral en fabriquant à la main des tamis sur mesure, utilisés dans des secteurs variés comme l’agriculture, l’archéologie, ou les métiers d’art. L’artisan met un point d’honneur à travailler en circuit court, en récupérant ses matériaux localement et en évitant tout gaspillage.
Une visite à ne pas manquer pour découvrir un métier d’exception… et, à l’approche des fêtes, l’opportunité unique d’acquérir un petit tamis artisanal, objet à la fois utile et porteur d’histoire. .
