Visitez la dernière Tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault

La Tamiserie 205 Grand rue de Châteauneuf Châtellerault Vienne

En 2024, Florian HOUDMON a repris la tamiserie historique âgée de 174 ans. Installé à la Manu, il perpétue un savoir-faire ancestral en fabriquant à la main des tamis sur mesure, utilisés dans des secteurs variés comme l’agriculture, l’archéologie, ou les métiers d’art. L’artisan met un point d’honneur à travailler en circuit court, en récupérant ses matériaux localement et en évitant tout gaspillage.

Une visite à ne pas manquer pour découvrir un métier d’exception… et, à l’approche des fêtes, l’opportunité unique d’acquérir un petit tamis artisanal, objet à la fois utile et porteur d’histoire. .

