Visitez la dernière tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault

Visitez la dernière tamiserie artisanale de France 205 Grand rue de Châteauneuf Châtellerault 2026-04-29

Visitez la dernière tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault mercredi 29 avril 2026.

Visitez la dernière tamiserie artisanale de France

La Tamiserie 205 Grand rue de Châteauneuf Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

En 2024, Florian Houdmon a repris la tamiserie historique âgée de 174 ans. Installé à la Manu, il perpétue un savoir-faire ancestral en fabriquant à la main des tamis sur mesure, utilisés dans des secteurs variés comme l’agriculture, l’archéologie ou les métiers d’art. Une visite à ne pas manquer pour découvrir un métier d’exception !
A partir de 8 ans
Réservation obligatoire sur tourisme-chatellerault.fr   .

La Tamiserie 205 Grand rue de Châteauneuf Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visitez la dernière tamiserie artisanale de France

L’événement Visitez la dernière tamiserie artisanale de France Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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