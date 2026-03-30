Visitez la dernière tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault
Visitez la dernière tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault mercredi 29 avril 2026.
Visitez la dernière tamiserie artisanale de France
La Tamiserie 205 Grand rue de Châteauneuf Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
En 2024, Florian Houdmon a repris la tamiserie historique âgée de 174 ans. Installé à la Manu, il perpétue un savoir-faire ancestral en fabriquant à la main des tamis sur mesure, utilisés dans des secteurs variés comme l’agriculture, l’archéologie ou les métiers d’art. Une visite à ne pas manquer pour découvrir un métier d’exception !
A partir de 8 ans
Réservation obligatoire sur tourisme-chatellerault.fr .
La Tamiserie 205 Grand rue de Châteauneuf Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visitez la dernière tamiserie artisanale de France
L’événement Visitez la dernière tamiserie artisanale de France Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Tuto Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 31 mars 2026
- Permanence Numérique Spéciale Aide à l’achat d’un vélo (Campagne 2026) Centre d’Ozon Châtellerault 1 avril 2026
- CANDIDE Le Nouveau Théâtre Châtellerault 2 avril 2026
- DIEU ET DARWIN salle du verger Châtellerault 2 avril 2026
- Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 2 avril 2026