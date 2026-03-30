Visitez la dernière tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault

Visitez la dernière tamiserie artisanale de France

La Tamiserie 205 Grand rue de Châteauneuf Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

En 2024, Florian Houdmon a repris la tamiserie historique âgée de 174 ans. Installé à la Manu, il perpétue un savoir-faire ancestral en fabriquant à la main des tamis sur mesure, utilisés dans des secteurs variés comme l’agriculture, l’archéologie ou les métiers d’art. Une visite à ne pas manquer pour découvrir un métier d’exception !

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire sur tourisme-chatellerault.fr .

La Tamiserie 205 Grand rue de Châteauneuf Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Visitez la dernière tamiserie artisanale de France Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne