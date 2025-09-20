Visitez la dernière voiture-restaurant du mythique Capitole ! Le Wagon Saint-Denis

Gratuit, sur inscription (jauge limitée à 40 personnes par créneau de visite)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visites guidées par des cheminots retraités bénévoles. Découverte d’un objet rare du patrimoine SNCF, devenu tiers-lieu culturel abritant expositions et performances d’artistes de Saint-Denis.

Soutenez, avec la fondation du patrimoine, le projet de réhabilitation de la voiture qui démarre en 2026 !

Le Wagon 15 bis avenue Jean-Moulin 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 0784401997 https://www.facebook.com/LesDionysiaques https://www.helloasso.com/associations/les-dionysiaques https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/wagon-restaurant-de-1866-a-saint-denis/101241 1ère voiture-restaurant (1966) du Capitole, 1er train à grande vitesse français. Label « Patrimoine d'intérêt régional ». Restaurant d'insertion de la Protection judiciaire de la jeunesse de 1992 à 2008. Racheté en 2021 par l'association « Les Dionysiaques » qui organise des évènements culturels avant une réhabilitation en café-restaurant culturel. Métro 13 Basilique ou Université

Visite commentée

Association Les Dionysiaques