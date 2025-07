Visitez la ferme aux escargots de Margaux Largitzen

Visitez la ferme aux escargots de Margaux Largitzen samedi 9 août 2025.

15 rue de Hirtzbach Largitzen Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-08-09 16:30:00

fin : 2025-08-13

2025-08-09 2025-08-13

Découverte de la ferme hélicicole et de toutes les étapes de la vie des escargots. Possibilité de dégustation à la fin de la visite. Sur réservation uniquement.

Découvrez la ferme hélicicole de Margaux !

Nos escargots naissent et grandissent à la ferme dans des parcs en plein air garnis de végétaux. Entretenu manuellement, ce tapis de verdure sert à la fois d’abri mais aussi de nourriture, en complément de céréales ainsi que de minéraux garantis sans OGM.

Dégustation possible à la fin de la visite. .

15 rue de Hirtzbach Largitzen 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 08 20 88 lesescargotsdemargaux@outlook.fr

English :

Discovery of the snail farm and all the stages of the snails’ life. Possibility of tasting at the end of the visit. On reservation only.

German :

Entdeckung der Schneckenfarm und aller Lebensphasen der Schnecken. Möglichkeit zur Verkostung am Ende des Besuchs. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Scoprite l’allevamento di lumache e tutte le fasi della loro vita. Degustazione di lumache disponibile alla fine della visita. Solo su prenotazione.

Espanol :

Descubrimiento de la granja de caracoles y de todas las etapas de la vida de los caracoles. Degustación de caracoles al final de la visita. Sólo con reserva previa.

