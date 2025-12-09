Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées Rue des Trois Cheminées Châtellerault
Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées Rue des Trois Cheminées Châtellerault samedi 13 décembre 2025.
Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées
Rue des Trois Cheminées Elevage des 3 cheminées Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Éleveur de vaches charolaises sur les communes de Châtellerault et Saint-Sauveur, Philippe Memeteau vous attend pour vous faire découvrir le fruit de son travail mené avec passion depuis toujours.
La maîtrise de toutes les étapes, de l’élevage à la transformation, vous sera expliquée. Apprenez-en davantage sur son travail quotidien, et découvrez l’amour qu’il porte à ses bêtes.
Sur place, vous trouverez un large choix de produits transformés à glisser dans vos paniers gourmands de fêtes de fin d’année.
**APPORTEZ VOS BOTTES** .
Rue des Trois Cheminées Elevage des 3 cheminées Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
English : Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées
L’événement Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne