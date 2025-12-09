Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées Rue des Trois Cheminées Châtellerault

Visitez la ferme de l’élevage des Trois Cheminées

Éleveur de vaches charolaises sur les communes de Châtellerault et Saint-Sauveur, Philippe Memeteau vous attend pour vous faire découvrir le fruit de son travail mené avec passion depuis toujours.

La maîtrise de toutes les étapes, de l’élevage à la transformation, vous sera expliquée. Apprenez-en davantage sur son travail quotidien, et découvrez l’amour qu’il porte à ses bêtes.

Sur place, vous trouverez un large choix de produits transformés à glisser dans vos paniers gourmands de fêtes de fin d’année.

**APPORTEZ VOS BOTTES** .

